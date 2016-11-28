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28 ноября, понедельник
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Жителей Башкирии просят присоединиться к акции «Щедрый вторник»// 28.11.2016
Она пройдет завтра, 29 ноября, во Всемирный день благотворительности.
Жители Башкирии завтра, 29 ноября, во Всемирный день благотворительности могут принять участие в акции «Щедрый вторник». Ее суть заключается в том, что миллионы граждан совершают самые разные действия в пользу благотворительных организаций и размещают информацию об этом в социальных сетях.
Как сообщает пресс-служба Минтруда республики, региональным чиновникам в этот день предложено поддержать благотворительный фонд «Потерь нет». Это единственная в республике организация, оказывающая всестороннюю поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить СМС со словом Потерьнет (слитно) на короткий номер 3434. Размер благотворительного пожертвования «по умолчанию» составит 50 рублей, по желанию можно направить другую сумму. К данной акции могут присоединиться абсолютно все жители республики.
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