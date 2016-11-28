28 ноября, понедельник
СЕГО ДНЯ

В Уфе за выходные вывезено более 20 тысяч кубометров снега

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.11.2016
В администрации отмечают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото: ufacity.info

За минувшие выходные в Уфе было вывезено более 20 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города. В  усиленном режиме работало более 300 единиц 

Основная часть работ по очистке улиц от снега проходит в ночное время.

В мэрии отмечают, что особое внимание городских служб уделено расчистке тротуаров и их обработке противогололедными материалами. В осенне-зимний период 2016-2017 годов планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, около 5,5 тысяч тонн соли.

- Песчано-соляной смесью обрабатываются проезжие части дорог, мосты, путепроводы, - пояснили в пресс-службе мэрии. - По линии жилищных организаций для работы в зимний период заготовлено около 6 тысяч кубометров песка, которым обрабатываются дворы, подходы к подъездам, тротуары. Дворы уфимских многоэтажек расчищают от снега около 100 единиц техники. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

28.11.2016
Жителей Башкирии просят присоединиться к акции «Щедрый вторник»
Она пройдет завтра, 29 ноября, во Всемирный день благотворительности.

28.11.2016
У православных Башкирии начался Рождественский пост
Он продлится до седьмого января нового года

27.11.2016
Страшная авария в Башкирии: столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина
ДТП произошло примерно в семи километрах от Толбазов.

27.11.2016
В аэропорту Уфы совершил экстренную посадку Boeing 737
Пассажирский самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за неблагоприятной погоды.

27.11.2016
В Уфе власти в День матери подчеркнули, что делают для женщин все
С официальным поздравлением обратились Ирек Ялалов и Валерий Трофимов.

27.11.2016
В северной части Уфы около 40 домов остались без света
По предварительной информации произошли неполадки в работе районной подстанции.

26.11.2016
Ильяса Мунирова назначили вице-премьером правительства Башкирии
Главный дорожник республики получил повышение

26.11.2016
Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов
Прощание состоится завтра, 27 ноября с 10 до 12 часов.

25.11.2016
В Уфе полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем
Пассажиры в автомобиле также были пьяны.

25.11.2016
Прогрессоры 24: Готовой формулы нет
Мы продолжаем рассказывать о героях нашего времени.

25.11.2016
Прогрессоры 24: "Душа поет, когда девочки после процедуры видят себя в зеркале"
Татуировщица Женя возвращает жертвам насилия контроль над телом

25.11.2016
Прогрессоры 24: Илона Раздумина: «Самое сложное в моей работе — считать»
В Уфу начало поступать оборудование для банка грудного донороского молока

25.11.2016
Прогрессоры 24: Журналист устал писать про убийства и начал спасать жизни
В Уфе благодаря прогрессору появится «Банк донорского грудного молока»

25.11.2016
Прогрессоры 24: Мечтает ли Вера Анохина о роботах-домохозяйках?
ИА "Медиакорсеть" публикует мини-репортажи о людях, изменяющих мир, подготовленные участниками проекта "Прогрессоры-24"

25.11.2016
Прогрессоры 24: Психолог Альбина Урманова: «Самая застенчивая девочка подбежала ко мне и обняла»
ИА "Медиакорсеть" публикует материалы проекта "Прогрессоры-24", реализуемого совместно с "Русским репортером"

25.11.2016
Прогрессоры - 24: «Музей графики» - Валериан Гагин и коллекционер Николай Ильницкий о реализации крупного проекта в Уфе
ИА "Медиакорсеть" публикует мини-репортажи в формате "Тотальной журналистики" в рамках медиапроекта Прогрессоры-24

25.11.2016
Прогрессоры - 24: Отец Виктор - "Нужно помогать нуждающимся, а не тем, кто на этом зарабатывает"
ИА "Медиакорсеть" публикует материалы, подготовленные участниками проекта Прогрессоры-24 о людях, изменяющих мир вокруг себя.

5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
В Уфе развалины старого дома не убирают четыре года

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"