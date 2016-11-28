У православных Башкирии начался Рождественский пост

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он продлится до седьмого января нового года

У православных Башкирии сегодня начался четвертый в году Рождественский пост. Он продлится ровно 40 дней и завершится прзднованием Рождества Христова, 7 января 2017 года. Именно поэтому в церковном уставе он называется Четыредесятницей, также как и Великий пост. Поскольку заговенье (последний день, когда можно есть мясо - прим.ред.) приходитя на день память святого апостола Филиппа, то Рождественский пост называют также Филипповым.

В Рождественский пост, как и во все другие, православным запрещено употреблять в пищу мясо, яйца, молоко и молочные продукты. В понедельник, среду и пятницуа церковным уставом запрещено употреблять рыбу и вино, разрешается только сухоядение и пища без растительного масла. В остальные дни Рождественского поста можно добавлять в пищу растительное масло. Кроме того в субботу и воскресенье, а также в дни церковных праздников, если эти дни приходятся на вторник и четверг, разрешена рыба и вино.

Сам по себе пост не сводится к воздержанию от пищи. Верующие люди в эти дни обязаны поститься также духовно. Это выражается в ограничении развлечении , искоренении злых дел и прощении обид.