В Уфе пройдет акция памяти жертв политических репрессий

Наталья КУЗНЕЦОВА

В ней примут участие пострадавшие, их родственники, дети и обычные горожане.

Фото: ufacity.info

В это воскресенье в Уфе пройдет общегородская акции памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба администрации города.

В Уфе проживают более двух тысяч человек, пострадавших от политрепрессий. Всего по республике их более 50 тысяч

В рамках акции будет показана музыкально-поэтическая композиция «Горький ветер памяти». Она пройдет у памятника жертвам политических репрессий в сквере им. 50-летия Победы (за Дворцом молодежи). Начало в 12.00.