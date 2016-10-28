28 октября, пятница
СЕГО ДНЯ

В Уфе пройдет акция памяти жертв политических репрессий

Наталья КУЗНЕЦОВА // 28.10.2016
В ней примут участие пострадавшие, их родственники, дети и обычные горожане.

Фото: ufacity.info

В это воскресенье в Уфе пройдет общегородская акции памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба администрации города.

В Уфе проживают более двух тысяч человек, пострадавших от политрепрессий. Всего по республике их более 50 тысяч

В рамках акции будет показана музыкально-поэтическая композиция «Горький ветер памяти». Она пройдет у памятника жертвам политических репрессий в сквере им. 50-летия Победы (за Дворцом молодежи). Начало в 12.00.

 

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