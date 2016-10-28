Для Уфы купят сто городских автобусов большой вместимости

Константин КЛИМОВ

Госкомтранс планирует потратить на покупку автобусов 647,5 млн рублей.

Госкомтранс Башкирии вынес на общественное обсуждение планы покупки городских автобусов большой вместимости. Как говорится на сайте ведомства, начальная сумма контракта составит более 647 миллионов рублей, этих денег должно хватить на сто автобусов. Как сообщили в Гостркомансе Башкирии, все автобусы будут работать в Уфе.

Напомним, весной этого года администрация Уфы объявила конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Тогда общественность возмутило, что на всех маршрутах будут работать автобусы типа «Газель».

В свою очередь заместитель руководителя Госкомтранса Азат Калимуллин раскритиковал планируемый конкурс и заметил, что большинство городских маршрутов дублируется.

- Примерный подсчёт необходимого количества автобусов, достаточного для организации транспортного обслуживания в Уфе, при заявленном в конкурсе 2800, показал необходимость до 1000 единиц транспорта с интервалом движения 3 минуты.

Тогда конкурс был отменён, но позднее стало известно, что администрация города без конкурса продлила разрешения некоторым предпринимателям. В отношении оставшихся шестнадцати маршрутов объявлен новый конкурс, но он ещё не завершён.