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Рустэм Хамитов назвал рейтинг Башкирии по малому бизнесу позорным// 28.10.2016
Главу региона поручил профильному министру "найти резервы для исправления ситуации"
Фото: glavarb.ru
Рустэма Хамитова возмутило, что республика занимает низкие позиции в рейтинге российских регионов по количеству занятых в сфере малого бизнеса. По этому показателю Башкирия находится на 75-м месте из 85-ти, и глава региона недоволен такими результатами.
– Это провал, недопустимо позорное место для нашей республики, – заявил Рустэм Хамитов на заседании общественного совета по улучшению инвестклимата.
Как следует из сообщения пресс-службы главы региона, Хамитов поручил руководителю Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеславу Гилязитдинову найти резервы для исправления ситуации.
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