Рустэм Хамитов назвал рейтинг Башкирии по малому бизнесу позорным

Наталья КУЗНЕЦОВА

Главу региона поручил профильному министру "найти резервы для исправления ситуации"

Фото: glavarb.ru

Рустэма Хамитова возмутило, что республика занимает низкие позиции в рейтинге российских регионов по количеству занятых в сфере малого бизнеса. По этому показателю Башкирия находится на 75-м месте из 85-ти, и глава региона недоволен такими результатами.

– Это провал, недопустимо позорное место для нашей республики, – заявил Рустэм Хамитов на заседании общественного совета по улучшению инвестклимата.

Как следует из сообщения пресс-службы главы региона, Хамитов поручил руководителю Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеславу Гилязитдинову найти резервы для исправления ситуации.