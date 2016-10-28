Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще

Сегодня все больше уфимцев предпочитают не тратить свои накопления и силы на ремонт и выбирают чистовую отделку будущего жилья. Тем более если речь идет о квартирах в самом востребованном микрорайоне города, да еще и в доме из классического красного кирпича.

Широкий выбор планировок от квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир, инфраструктура, предусматривающая все нюансы: от колясочных комнат до игровых зон, семейное кафе, детские сады, школы и поликлиники в шаговой доступности — все это жилой комплекс «Зеленая роща», квартиры в котором сдаются в чистовой евроотделке. Несмотря на удачное сочетание современных строительных технологий и высокого уровня продуманности быта будущих новоселов, сегодня квартиры в этом жилом комплексе можно купить от 1 590 000 руб. Также для будущих жильцов доступна ипотека без первого взноса[1] от ведущих банков страны, а также программа трейд-ин[2], которая позволяет частично оплатить новое жилье своей квартирой или автомобилем.

Застройщик ЖК «Зеленая роща» - группа компаний «Госстрой» - является одним им ведущих девелоперов Башкортостана, который входит в ТОП-3 строительных компаний нашего региона, а также в ТОП-150 крупнейших застройщиков России.

Подробную информацию о ЖК «Зеленая роща» узнавайте на сайте www.gosstroy.info, а также в офисе продаж по адресу: 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80.