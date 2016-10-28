|
28 октября, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще// 28.10.2016
Сегодня все больше уфимцев предпочитают не тратить свои накопления и силы на ремонт и выбирают чистовую отделку будущего жилья. Тем более если речь идет о квартирах в самом востребованном микрорайоне города, да еще и в доме из классического красного кирпича.
Широкий выбор планировок от квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир, инфраструктура, предусматривающая все нюансы: от колясочных комнат до игровых зон, семейное кафе, детские сады, школы и поликлиники в шаговой доступности — все это жилой комплекс «Зеленая роща», квартиры в котором сдаются в чистовой евроотделке. Несмотря на удачное сочетание современных строительных технологий и высокого уровня продуманности быта будущих новоселов, сегодня квартиры в этом жилом комплексе можно купить от 1 590 000 руб. Также для будущих жильцов доступна ипотека без первого взноса[1] от ведущих банков страны, а также программа трейд-ин[2], которая позволяет частично оплатить новое жилье своей квартирой или автомобилем.
Застройщик ЖК «Зеленая роща» - группа компаний «Госстрой» - является одним им ведущих девелоперов Башкортостана, который входит в ТОП-3 строительных компаний нашего региона, а также в ТОП-150 крупнейших застройщиков России.
Подробную информацию о ЖК «Зеленая роща» узнавайте на сайте www.gosstroy.info, а также в офисе продаж по адресу: 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80.
[1] Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых. Предложение не является офертой.
[2] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Литер3». Проектная декларация на сайте www.gosstroy.info. Застройщик ООО «Городские проекты». Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы выбирают чистовую отделку в Зеленой роще
28.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Депутатов Госдумы от Башкирии попросили активизироваться
28.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты Госсобрания хотят лишить многодетные семьи земельных участков
27.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Подарки башкирских депутатов пивным компаниям
27.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка слуха: Хамитов встряхнет строительный комплекс?
27.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Жилье бизнес-класса в Зеленой роще стало доступнее
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте