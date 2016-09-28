Женщина, укушенная верблюдом, находится на 4-м месяце беременности

Наталья КУЗНЕЦОВА

После укуса в грудь ей стало плохо, и ее срочно положили в больницу.

Фото: соцсети

Женщину, которую укусил верблюд в Салавате, находится на четвертом месяце беременности. Из-за укуса животного 30-летней Лилии стало плохо, и ее срочно положили в местный роддом на сохранение. О этом Медиакорсети сообщил муж пострадавшей Артур Ярмухаметов.

- Укусил больно, ей от этого стало плохо - рассказал Медиакорсети Артур. – Так бы в больницу не положили, сейчас вроде все нормально. Вообще верблюды очень опасны. От укуса люди падают, а они потом их ногами топчут.

Муж Лилии намерен сделать все, чтобы ответственные за случившееся понесли наказание. Как уже известно, женщина написала заявление в полицию, однако если это не поможет, супруг намерен идти до конца. Он уверен, что зоопарк должен ответить за то, что выпустил животное на выгул в городской зоне.

- Я ситуацию под контролем держу, - пояснил он. - После полиции напишу в прокуратуру.