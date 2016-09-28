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28 сентября, среда
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Туман в Башкирию вернётся// 28.09.2016
Уже завтра, 29 сентября, видимость на дорогах составит 500-1000 метров.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
29 сентября, автомобилисты вновь испытают трудности на дорогах. В республику вернется туман. Видимость на дорогах плохая 500-1000 метров. Синоптики прогнозируют дожди, ветер восточный и северо-восточный. Ночью его сила составит 2-7 м/с, днем - 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, днем будет немного теплее +10...+15 градусов.
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