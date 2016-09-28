Туман в Башкирию вернётся

28.09.2016

Хамитов напутствовал депутатов Госдумы песней Булата Окуджавы Глава Башкирии сказал, что теперь пора отвечать за свои слова

27.09.2016

Судьба уфимского мэра решится 19 октября Желающим возглавить башкирскую столицу сказали куда принести резюме

27.09.2016

Ушел из жизни народный поэт Башкортостана Абдулхак Игебаев Сегодня стало известно, что на 87-м году жизни скончался башкирский поэт Абдулхак Игебаев