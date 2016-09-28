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В Уфу грипп может прийти в январе 2017 года// 28.09.2016
Роспотребнадзор прогнозирует грипп A(H3N2)
Фото: 31.mchs.gov.ru
В Уфе начался рост заболеваемости простудой, но до начала эпидемии гриппа еще далеко. Начало эпидемического подъема заболеваемости прогнозируется на январь 2017 года, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на
- Штамм гриппа H3N2 изменился, протекает он не очень легко. Скорее всего, в этом году он придет на территорию Северного полушария и в Россию, - говорит Анна Попова. - Необходимо привиться в этом году.
В республике иммунизация населения против гриппа ведется очень активно, в школах родителям выдали "бегунки" согласны они на проведение вакцинации детей или нет. По данным Роспотребнадзора республики, на данный момент привито более 715 тысяч человек. Вакцина не всегда защищает от самой болезни, но осложнений от вируса у привитого человека нет, говорят в ведомстве.
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