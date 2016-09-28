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Заезжий верблюд укусил женщину за грудь в центре Салавата// 28.09.2016
Как сообщают в социальных сетях, она подала заявление в полицию.
Фото: ufanotes.ru
В Салавате, центре города на бульваре Космонавтов произошло необычное ЧП. Зоопарк, расположенный около местного музыкального колледжа, выпустил на выгул в лесопосадку верблюда. Однако ему не понравилось внимание проходящих мимо прохожих, и он укусил одну женщину за грудь, сообщает паблик в социальной сети Вконтакте "Cалават Life"
- Пошли на него посмотреть. Жена начала кормить его. Когда на сына отвлеклась, он напал и укусил ее за грудь, - приводится цитата пользователя в паблике. - Там ещё женщина была, рассказывала, что рядом живет, на неё тоже нападал и на мужчину, до крови, - пишет муж потерпевшей. - Он так кусает, что люди падают на землю. Жена заявление в полицию написала, а верблюд до сих пор пасется спокойно в лесопосадке.
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