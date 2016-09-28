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Хамитов напутствовал депутатов Госдумы песней Булата Окуджавы// 28.09.2016
Глава Башкирии сказал, что теперь пора отвечать за свои слова
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Сегодня Рустэм Хамитов провел встречу с новоизбранными депутатами Госдумы России, от Башкирии. Его вступительное слово началось неожиданно.
Глава Башкирии ниспослал избранникам свою версию первой заповеди депутата - чувствовать «нерв жизни» и выразил надежду, что депутаты в своей работе будут постоянно ощущать то, что нужно нашему обществу, людям.
Рустэм Хамитов обратил внимание депутатов на проблемные точки, которые нужно решать на федеральном законодательном уровне.
Также главу региона беспокоит состояние предприятий - банкротов, что влечет за собой несвоевременную выплату зарплаты, усиливает социальное напряжение.
Есть серьезные проблемы и в сфере здравоохранения. Особенно в части вовлечения муниципалитетов в охрану здоровья. По мнению главы республики с передачей медицинских организаций на республиканский уровень администрации районов и городов сильно ослабили свою работу в этом направлении.
Завершая свое выступление, глава Башкирии опять коснулся темы выборов.
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