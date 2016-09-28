Хамитов напутствовал депутатов Госдумы песней Булата Окуджавы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Башкирии сказал, что теперь пора отвечать за свои слова

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня Рустэм Хамитов провел встречу с новоизбранными депутатами Госдумы России, от Башкирии. Его вступительное слово началось неожиданно.

- Закончилась предвыборная и выборная пора. Как у Булата Окуджавы: «Отшумели песни нашего полка, // Отзвенели звонкие копыта». – неожиданно высказался глава региона. - Завершилось это сложное время. Поздравляю вас с избранием. Сейчас наступает время работы, время отвечать за свои слова, обещания, авансы, которые были выданы.

Глава Башкирии ниспослал избранникам свою версию первой заповеди депутата - чувствовать «нерв жизни» и выразил надежду, что депутаты в своей работе будут постоянно ощущать то, что нужно нашему обществу, людям.

Рустэм Хамитов обратил внимание депутатов на проблемные точки, которые нужно решать на федеральном законодательном уровне.

- Надо законодательно закреплять право субъектов работать напрямую с регионами стран-партнёров, с которыми у России сложились деловые отношения, подкреплённые соглашениями о дружбе и сотрудничестве, при уведомлении соответствующих федеральных органов. Польза от этого ускорения работы будет просто колоссальная, - отметил Хамитов.

Также главу региона беспокоит состояние предприятий - банкротов, что влечет за собой несвоевременную выплату зарплаты, усиливает социальное напряжение.

- Продолжаются вся эти теневые истории вокруг предприятий-банкротов, которые порой тянутся годами-десятилетиями. Люди не получают положенную заработную плату, которая должна была быть выплачена пять-десять лет назад, - сказал Хамитов. - Конкурсные управляющие ведут себя чрезвычайно нагло, порой отрицая здравый смысл. Разорение в прошлом неплохих предприятий продолжается.

Есть серьезные проблемы и в сфере здравоохранения. Особенно в части вовлечения муниципалитетов в охрану здоровья. По мнению главы республики с передачей медицинских организаций на республиканский уровень администрации районов и городов сильно ослабили свою работу в этом направлении.

Завершая свое выступление, глава Башкирии опять коснулся темы выборов.