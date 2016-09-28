Фотофакт: в Черниковке полгода не убирают снесенные бараки

Наталья КУЗНЕЦОВА

Местная жительница обратилась в администрацию Уфы.

В Уфе, на перекрестке улиц Льва Толстого и Кольцевой полгода не убирают разрушенные бараки. В своем письме в администрацию города местная жительница пишет, что их снесли еще весной, но ничего так и не вывезли.

- Рядом пройти не возможно- вонь, грязь, - пишет уфимка. - У нас, видимо, - не город, и жители --не люди. Потому что в центре города такого не допускают.