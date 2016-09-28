Рустэм Хамитов освободил от должности начальника местного обрнадзора

Наталья КУЗНЕЦОВА

Временно исполнять обязанности будет зам руководителя ведомства.

Фото: kumertau.bezformata.ru

Глава региона Рустэм Хамитов освободил от должности начальника местного управления по контролю и надзору в сфере образования Альмиру Ганееву. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ганеева покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Временно исполнять ее обязанности будет ее заместитель Ильдар Мавлетбердин. Этот факт закреплен другим распоряжением главы региона.