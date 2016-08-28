|
28 августа, воскресенье
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии ожидается понижение температуры// 28.08.2016
Ночью столбик термометра опустится до +9, +14 градусов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня в Башкирии ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, но днем не исключено усиление ветра, порывы до 18 м/с.
МЧС по РБ предупреждает, что на дорогах местами будет туман, видимость 500-1000 м. Ночью температура воздуха +9,+14, днем +22,+27.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.08.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
"Владимир Спиваков приглашает..." на Час Чаплина
28.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии ищут маньяка-педофила
27.08.2016 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов пообещал построить роддом в Бирске
27.08.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Контракт с депутатами
27.08.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Брайан Мэй из группы Queen поздравил Земфиру с днем рождения
27.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
СМИ: ЦИК исключил из федерального списка кандидата от ПАРНАС Молокина
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте