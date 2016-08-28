В Башкирии ожидается понижение температуры

26.08.2016

В Уфе парковка разделила соседей на чиновников и безлошадных Одни соседи обвиняют других в том, что они используют свое положение, чтобы вместо детской площадки построить для себя парковку.

24.08.2016

В Башкирии установлена величина прожиточного минимума Средняя величина за месяц второго квартала - 8839 рублей.