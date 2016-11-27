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Страшная авария в Башкирии: столкнулись легковушка и грузовик, погибла женщина// 27.11.2016
ДТП произошло примерно в семи километрах от Толбазов.
Фото: группа БашДТП
В Аургазинском районе Башкирии сегодня произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Уфа-Оренбург, а районе деревни Старомакарово столкнулись легковой автомобиль "Рено Логан" и фура. В результате ДТП, как сообщают очевидцы в социальных сетях, погибла женщина. Они уточняют, что, что легковушка наехала на фуру. Женщина, по их словам, по-видимому, была не пристегнута и вылетела в окно. Несколько человек видели, как окровавленное тело лежало на снегу.
Редакция "Медиакорсети" соболезнует родным и близким погибшей.
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