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В аэропорту Уфы совершил экстренную посадку Boeing 737// 27.11.2016
Пассажирский самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за неблагоприятной погоды
Фото: govoritufa.ru
Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия» не смог приземлиться в аэропорту Оренбурга, выполняя регулярный рейс из Москвы. Несмотря на несколько попыток захода на посадку, пилот воздушного судна принял решение выполнить приземление в аэропорту Уфы, сообщает портал Avia.pro.
Как следует из сообщения, причиной смены места посадки стали неблагоприятные метеорологические условия в Оренбурге
Следует уточнить, что неблагоприятные метеорологические условия сложились накануне днём и в ряде других российских городов, где также отмечают нарушения в авиасообщении, - говорится в сообщении. - Однако, непогода не привела к массовому транспортному коллапсу, и в настоящий момент работа большинства воздушных гаваней ведётся в штатном режиме.
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