В Уфе власти в День матери подчеркнули, что делают для женщин все

Наталья КУЗНЕЦОВА

С официальным поздравлением обратились Ирек Ялалов и Валерий Трофимов.

Фото: ufacity.info

Председатель горсовета Валерий Трофимов и глава администрации Уфы Ирек Ялалов официально поздравили женщин Уфы с Днем матери.

- Мы всем обязаны самым дорогим нашему сердцу людям, - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте мэрии. - Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг, вкладывает в своих детей жизненные ориентиры, во многом предопределяя облик семьи и всего общества. Её надежными руками поддерживается семейный очаг. Желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и процветания, душевного спокойствия. Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, добро и согласие!

В поздравлении также подчеркивается, что забота о семье и женщине-матери является приоритетным направлением работы городских властей.

- В нашем городе делается все для охраны женского здоровья, решения вопросов обеспечения местами в детских садах, повышения качества и доступности образования, - отмечается в поздравлении. - Все эти меры направлены на то, чтобы облегчить ваш труд по воспитанию детей.