|
27 ноября, воскресенье
|
СЕГО ДНЯ
В северной части Уфы около 40 домов остались без света// 27.11.2016
Фото: golos-buryatyi.ru
Порядка 40 домов остались без электричества вчера вечером в Уфе, сообщает городская служба спасения. Отключение произошло в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы.
Звонок от жителей поступил вчера около семи вечера. Диспетчер передал информацию в УГЭС. На место была направлена бригада, которая приступила к проведению аварийно-восстановительных работ.
По информации, имеющейся на данный момент, предварительная причина — отключение районной подстанции. Более чем в половине домов свет уже подключили.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия вошла в ТОП-10 регионов России по продажам легковых автомобилей
27.11.2016 // ПЕРСОНА
Священник Виктор Иванов: Сегодня люди не должны афишировать добрые дела.
27.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Священник Виктор Иванов: "Нужно растить патриотов и делать это ненавязчиво"
26.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов
26.11.2016 // ПЕРСОНА
Владимир Нагорный назначен руководителем администрации главы Башкирии
26.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов
26.11.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
26.11.2016 // ПЕРСОНА
Умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции
5-Я КОЛОНКА
Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте