В северной части Уфы около 40 домов остались без света

Наталья КУЗНЕЦОВА

Фото: golos-buryatyi.ru

Порядка 40 домов остались без электричества вчера вечером в Уфе, сообщает городская служба спасения. Отключение произошло в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы.

Звонок от жителей поступил вчера около семи вечера. Диспетчер передал информацию в УГЭС. На место была направлена бригада, которая приступила к проведению аварийно-восстановительных работ.

По информации, имеющейся на данный момент, предварительная причина — отключение районной подстанции. Более чем в половине домов свет уже подключили.