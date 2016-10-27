Константин КЛИМОВ

Специалисты Роспотребнадзора провели горячую линию для жителей Башкирии

- Алло, здравствуйте, - именно эту фразу слышал каждый позвонивший сегодня на горячую линию Роспотребнадзора в Уфе. Но мало кто на том конце провода понимал, что разговаривает с главным санитарным врачом республики Евгением Степановым.

Сам Степанов говорит, что горячая линия для жителей республики работает в ежедневном режиме, но только сегодня на звонки отвечал лично он. Если говорить про процедуру организованной горячей линии, то по возможности Евгений Степанов старался давать разъяснения лично, но иногда всё-таки приходилось передавать трубку заместителям, разбирающимся в тонкостях какого-либо дела. Горячая линия с руководителем управления Роспотребнадзора проходила в приёмной президента России в Уфе, за три часа дозвониться смогли семнадцать человек. И это не потому, что мало желающих, а потому что каждый получал подробную консультацию, а это занимает время, те же, кто дозвонился, но не смог поговорить с руководителем - без внимания не останутся.

- Записываем каждый факт и держим на контроле каждый случай. Мы такие же потребители, как и каждый житель Башкирии, и тоже не хотим нарваться на некачественный товар или услугу, - говорит Наталья Биккулова после очередного звонка, - на этот раз у девушки уже восемьдесят дней по гарантии ремонтируют сотовый телефон, а по закону должно быть не более сорока пяти дней. Естественно, отреагируем, и конечно же, поможем.

Но большая часть звонков касается качества воды, сегодня жалобы поступили из Куюргазинского, Бакалинского, Хайбуллинского и других районов Башкирии. Естественно, заниматься отдалёнными от Уфы районами будут не специалисты управления, а районных отделов.

Если говорить о самом ведомстве, то специалисты Роспотребнадзора получают информацию не только из обращений граждан, но и из больниц, куда обращаются пострадавшие из-за некачественного оказания услуг. Совсем недавно похожий случай произошёл с клиентами ресторана «Альпенхольф» в Уфе, когда после свадебного застолья в заведении за помощью обратились 19 человек. Тогда специалистам ведомства удалось доказать, что заражение ротавирусом произошло именно из-за некачественного оказания услуг. К слову сказать, руководство ресторана так и не признало свою вину, и теперь ищет правду в суде, так же в суд поступили заявления от пострадавших, которые требуют возмещения вреда.