Главный санитарный врач Башкирии рассказал про грипп

Константин КЛИМОВ

В Башкирии прививки от гриппа сделали 26% населения – Роспотребнадзор.

Вакцинация от гриппа одна из важных прививок современности, считает глава Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов.

- Прививка содержит в себе три штамма вируса, они способны защитить не только от гриппа, но и от ОРВИ. При этом нет особой разницы - отечественная вакцина или зарубежная, разница только в цене, - рассказал нашему агентству Евгений Степанов.

По словам главы ведомства, в этом году для республики выделили почти полтора миллиона вакцин, сейчас период вакцинации подходит к концу, и на сегодняшний день прививки сделали 26% жителей Башкирии.

- К первому ноября планируем закончить вакцинацию, обычно прививаем около 30% жителей, но с каждым годом эта цифра увеличивается как правило на 1%. В последнее время отмечаем рост заинтересованности среди руководителей предприятий, - отметил глава Роспотребнадзора, - в больших компаниях начали понимать, что лучше заказать вакцину и потратить сто рублей, чем потом терять сотрудника как минимум на неделю.

До первого ноября любой желающий может бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Что же касается детей школьного и дошкольного возраста, то им прививки делают в детских садах и школах.