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СЕГО ДНЯ

В Башкирии работников предприятий будут готовить, начиная с детского сада

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.10.2016
Для этого в республике создано четыре образовательных кластера.

На базе четырех ведущих уфимских вузов созданы образовательные кластеры, сообщила сегодня на Всероссийском семинаре-совещании педагогов в Уфе министр образования Башкирии Гульназ Шафикова

- УГНТУ, УГАТУ, педагогический университет и БГУ подписали вертикальные соглашения с различными организациями, чтобы обеспечить непрерывное образование определенной профильной подготовки, - сообщила она. - Созданы нефтехимический, оборонно-промышленный, педагогический и машиностроительный кластеры.

По словам министра, профильное обучение будет непрерывным. По каждому кластеру прописаны задачи обучения ребенка, начиная от детского сада до промышленного предприятия, на которое он устроится, когда будет уже выпускником вуза.

- Они (образовательные организации - прим.ред.) определили для себя свои полномочия, как они будут работать с детьми для того, чтобы потом готовить кадры для определенных предприятий, - пояснила министр.

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