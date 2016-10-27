В Башкирии две школы и шесть вузов получили гранты главы региона

Наталья КУЗНЕЦОВА

Деньги выделены на развитие электронного образования.

Фото: Наталья Кузнецова

В этом году восемь образовательных учреждений Башкирии получили гранты главы региона на развитие электронного образования. Об этом сообщила сегодня на Всероссийском семинаре-совещании работников образования министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

- Всего в этом году заявилось 96 участников, - сообщила она. - Выиграли шесть университетов и две школы. Это доказывает, что наши школы уже могут успешно конкурировать с вузами.

Размер грантов варьируется от 1,5 до 5,5 миллионов рублей.