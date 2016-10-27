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В Башкирии две школы и шесть вузов получили гранты главы региона// 27.10.2016
Деньги выделены на развитие электронного образования.
Фото: Наталья Кузнецова
В этом году восемь образовательных учреждений Башкирии получили гранты главы региона на развитие электронного образования. Об этом сообщила сегодня на Всероссийском семинаре-совещании работников образования министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.
- Всего в этом году заявилось 96 участников, - сообщила она. - Выиграли шесть университетов и две школы. Это доказывает, что наши школы уже могут успешно конкурировать с вузами.
Размер грантов варьируется от 1,5 до 5,5 миллионов рублей.
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