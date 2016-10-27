К 2018 году все школы Башкирии перейдут на новые стандарты обучения

Наталья КУЗНЕЦОВА

К ученикам будут предъявляться новые требования, и учить их будут по новым учебникам.

Фото: Наталья Кузнецова

Через два года все школы России и Башкирии в частности должны будут перейти на обучение по специально разработанным образовательным и воспитательным стандартам. На сегодня они уже внедряются в начальной школе, в Башкирии в частности по ним уже обучаются 67% учеников.

Со следующего года стандарты будут внедрять по всей России в пятых-девятых классах, а в 2018 году - в старших. Об этом заявил сегодня в Уфе на Всероссийском семинаре-совещании заместитель директора департамента госполитики в сфере общего образования минобразования России Алексей Благинин. Под новые стандарты создадут и новые учебники.

- Принят новый порядок формирования федерального перечня учебников, он зарегистрирован в минюсте, - сообщил журналистам Алексей Благинин. - В конце этого года мы планируем начать работать по формированию нового перечня. Конечно, учебники будут меняться. Главным критерием отбора является содержание, а оно должно соответствовать стандартам и примерным программам.

Благинин также отметил, что федеральный перечень учебников будет сокращен. Прежде всего, это коснется пособий для начальных классов.

- Мы планируем сократить количество линеек учебников, для начальной школы однозначно, - отметил Благинин. - В начальной школе у нас действует сегодня 434 учебника, ну это немножко перебор. Эту ситуацию мы будем менять. Выбор должен остаться, но выбирать надо не из 12-ти линеек, похожих друг на друга, а из трех-четырех.