Депутаты Госсобрания не стали отменять транспортный налог для многодетных семей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В республике есть другие меры поддержки, заявили в парламенте.

Фото: Кристина Дейнеко

На пленарном заседании сегодня депутаты Госсобрания РБ отклонили проект закона, в котором предлагалось отменить транспортный налог для многодетных семей.

Руководитель бюджетного комитета башкирского парламента Рузалия Хисматуллина подчеркнула, что многодетные семьи в Башкирии пользуются достаточными льготами, и отмена транспортного налога не сыграет особой роли в их материальном положении. Отрицательное заключение на закон дало и правительство республики. Автор законопроекта депутат Рамиль Бигнов от голосования воздержался.