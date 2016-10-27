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Депутаты Госсобрания не стали отменять транспортный налог для многодетных семей// 27.10.2016
В республике есть другие меры поддержки, заявили в парламенте.
Фото: Кристина Дейнеко
На пленарном заседании сегодня депутаты Госсобрания РБ отклонили проект закона, в котором предлагалось отменить транспортный налог для многодетных семей.
Руководитель бюджетного комитета башкирского парламента Рузалия Хисматуллина подчеркнула, что многодетные семьи в Башкирии пользуются достаточными льготами, и отмена транспортного налога не сыграет особой роли в их материальном положении. Отрицательное заключение на закон дало и правительство республики. Автор законопроекта депутат Рамиль Бигнов от голосования воздержался.
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