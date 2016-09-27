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27 сентября, вторник
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Не стало известного уфимского журналиста Сергея Шушпанова// 27.09.2016
Журналист скончался от тяжелой болезни
Сергей Шушпанов проработал в прессе Башкортостана более 20 лет. С его обстоятельными и четкими публикациями знакомы читатели «Вечерней Уфы», «Башинформа», «Республики Башкортостан» и многих других изданий.
Сергей увлекался военно-исторической реконструкцией, участвовал в масштабных реконструкциях на Бородинском поле.
Редакция ИА «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.
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