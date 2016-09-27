Не стало известного уфимского журналиста Сергея Шушпанова

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Журналист скончался от тяжелой болезни

Сергей Шушпанов проработал в прессе Башкортостана более 20 лет. С его обстоятельными и четкими публикациями знакомы читатели «Вечерней Уфы», «Башинформа», «Республики Башкортостан» и многих других изданий.

Сергей увлекался военно-исторической реконструкцией, участвовал в масштабных реконструкциях на Бородинском поле.



Сергея Георгиевича не стало утром 27 сентября 2016 года.

Редакция ИА «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.