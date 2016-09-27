27 сентября, вторник
СЕГО ДНЯ

Не стало известного уфимского журналиста Сергея Шушпанова

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 27.09.2016
Журналист скончался от тяжелой болезни

Сергей Шушпанов проработал в прессе Башкортостана более 20 лет. С его обстоятельными и четкими публикациями знакомы читатели «Вечерней Уфы», «Башинформа», «Республики Башкортостан» и многих других изданий.

Сергей увлекался военно-исторической реконструкцией, участвовал в масштабных реконструкциях на Бородинском поле.

Сергея Георгиевича не стало утром 27 сентября 2016 года.

Редакция ИА «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

27.09.2016
В Уфе на два часа приостановят движение в районе затонского моста
Администрация города просит автолюбителей заранее планировать маршрут.

27.09.2016
Хамитов: Наше мнение в вопросе «Башнефти», уверен, будет учтено
Глава Башкирии заявил, что будет настаивать на соблюдении интересов региона.

27.09.2016
Коммунист доказал фальсификации на выборах с помощью математической функции
По мнению Ильгама Галина кривая Гаусса, доказывает "кривой" подсчёт голосов

27.09.2016
Горсовет Уфы назначил председателей постоянных депутатских комиссий
Все кандидатуры были утверждены единогласно.

27.09.2016
Судьба уфимского мэра решится 19 октября
Желающим возглавить башкирскую столицу сказали куда принести резюме

27.09.2016
В Уфе дадут тепло по заявкам жителей
Сегодня было подписано соответствующее постановление.

27.09.2016
Ушел из жизни народный поэт Башкортостана Абдулхак Игебаев
Сегодня стало известно, что на 87-м году жизни скончался башкирский поэт Абдулхак Игебаев

27.09.2016
Депутаты горсовета Уфы избрали Валерия Трофимова председателем
За другого кандидата - Рябова - проголосовала фракция ЛДПР

27.09.2016
Уфа превратилась в "туманный Альбион"
Из-за тумана видимость на дорогах ухудшилась до 500-1000 метров.

27.09.2016
В Башкирии многотонный самосвал буквально раздавил «Мазду»
Авария произошла на трассе Уфа-Белорецк

26.09.2016
Депутаты выберут нового председателя горсовета
В Уфе завтра пройдет первое заседание горсовета нового созыва

26.09.2016
В Уфе отключат холодную воду в двадцати зданиях
Водоснабжение приостановят с связи с заменой арматуры.

26.09.2016
В Башкирии пьяный мужчина угнал два трактора
Он хотел развлечься, разъезжая на сельхозтехнике.

26.09.2016
В Уфе пенсионерам предложат поработать вахтерами, дворниками и курьерами
Городской центр занятости населения проведет специализированную ярмарку вакансий.

25.09.2016
ФК «Уфа» в гостях обыграл московский «Спартак»
Игра закончилась со счетом 1:0

23.09.2016
Альберт Хусаинов – о выборах: «Меня тревожит наглость и безразличие»
Заместитель председателя башкирского отделения партии «Яблоко» рассказал о своих впечатлениях от выборов.

23.09.2016
Владимир Путин предложил Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы
Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями политических партий.

23.09.2016
Читатели «Медиакорсети»: Результаты выборов определяют не избиратели
Мы публикуем результаты опроса наших читателей.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"