В Уфе на два часа приостановят движение в районе затонского моста

Наталья КУЗНЕЦОВА

Администрация города просит автолюбителей заранее планировать маршрут.

Фото: devyatka.ru

Завтра, 28 сентября, с часу до трех ночи будет закрыта проезжая на улице имени города Галле, сообщает пресс-служба админстрации города. Движение будет приостановлено в двух направлениях на участке от разворотного кольца (пересечение с ул. Пархоменко) до остановки общественного транспорта «Автодром». Это связано с завершением строительства нового затонского моста.

— Управление по строительству дорог и искусственных сооружений приносит извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам, – говорится в сообщении пресс-службы. – Жителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения. В качестве альтернативного въезда в город можно воспользоваться Демским шоссе.