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27 сентября, вторник
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В Уфе на два часа приостановят движение в районе затонского моста// 27.09.2016
Администрация города просит автолюбителей заранее планировать маршрут.
Фото: devyatka.ru
Завтра, 28 сентября, с часу до трех ночи будет закрыта проезжая на улице имени города Галле, сообщает пресс-служба админстрации города. Движение будет приостановлено в двух направлениях на участке от разворотного кольца (пересечение с ул. Пархоменко) до остановки общественного транспорта «Автодром». Это связано с завершением строительства нового затонского моста.
— Управление по строительству дорог и искусственных сооружений приносит извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам, – говорится в сообщении пресс-службы. – Жителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения. В качестве альтернативного въезда в город можно воспользоваться Демским шоссе.
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