Хамитов: Наше мнение в вопросе «Башнефти», уверен, будет учтено

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Башкирии заявил, что будет настаивать на соблюдении интересов региона.

Региональные власти будет настаивать на учете интересов региона при приватизации «Башнефти». Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью «Российской газете».

- Разговор о приватизации «Башнефти» пока закрыт, - отметил он. - Но тем не менее идёт обсуждение возможных вариантов судьбы федерального пакета акций. Мы будем настаивать на том, чтобы при любом варианте развития событий были учтены интересы республики.

Хамитов пояснил, что региональные власти должны, прежде всего знать, сколько налогов поступит в бюджет, не сократится ли объём благотворительной помощи. Также важно смогут ли рассчитывать на дальнейшую поддержку муниципалитеты, на территории которых добывается и перерабатывается нефть.

- Наше мнение в вопросе с судьбой «Башнефти», уверен, будет учтено, поскольку Башкортостан – весьма важный для России регион, - резюмировал он.