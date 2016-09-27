|
27 сентября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Хамитов: Наше мнение в вопросе «Башнефти», уверен, будет учтено// 27.09.2016
Глава Башкирии заявил, что будет настаивать на соблюдении интересов региона.
Региональные власти будет настаивать на учете интересов региона при приватизации «Башнефти». Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью «Российской газете».
- Разговор о приватизации «Башнефти» пока закрыт, - отметил он. - Но тем не менее идёт обсуждение возможных вариантов судьбы федерального пакета акций. Мы будем настаивать на том, чтобы при любом варианте развития событий были учтены интересы республики.
Хамитов пояснил, что региональные власти должны, прежде всего знать, сколько налогов поступит в бюджет, не сократится ли объём благотворительной помощи. Также важно смогут ли рассчитывать на дальнейшую поддержку муниципалитеты, на территории которых добывается и перерабатывается нефть.
- Наше мнение в вопросе с судьбой «Башнефти», уверен, будет учтено, поскольку Башкортостан – весьма важный для России регион, - резюмировал он.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.09.2016 // ПУЛЬС
Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов считает, что выборы в Башкирии прошли без нарушений, скандалов и ненужной шумихи
27.09.2016 // ПЕРСОНА
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Судьба уфимского мэра решится 19 октября
27.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте