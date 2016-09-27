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Коммунист доказал фальсификации на выборах с помощью математической функции// 27.09.2016
По мнению Ильгама Галина кривая Гаусса, доказывает "кривой" подсчёт голосов
Фото: flashnord.com
Кандидат от партии КПРФ на выборах в Госдуму Ильгам Галин сегодня подал иск в Нефтекамский городской суд. Он просит суд провести перерасчет бюллетеней 38 избирательных участков одномандатного округа № 6, по которому выдвигался. По мнению заявителя, результаты голосования сфальсифицированы, и в реальности он получил гораздо больше голосов избирателей.
Свои доказательства о фактах фальсификаций, Галин изложил математически - с помощью «кривой Гаусса» (график, который показывает нормальное распределение вероятностей, в данном случае — распределение явки по избирательным участкам по теории вероятности – прим.ред.). Он получился ломаный, а это, по мнению заявителя, - «однозначный признак фальсификаций, а не случайность».
Подробнее с расчетами кандитата можно ознакомиться здесь
— Прошу установить истинное волеизлияние граждан, пишет в иске Галин. – В случае не соответствия полученных данных данным указанным в итоговых протоколах – признать результаты выборов недействительными, отменить итоги голосования.
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