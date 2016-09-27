|
27 сентября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Горсовет Уфы назначил председателей постоянных депутатских комиссий// 27.09.2016
Все кандидатуры были утверждены единогласно.
Фото: gorsovet-ufa.ru
Сегодня на первом заседании горсовета Уфы четвертого созыва были избраны председатели 11-ти постоянных комиссий. Ими стали следующие депутаты:
Анатолий Горячев – комиссия по науке, образованию и молодежной политике,
Кирилл Бадиков – комиссия по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям,
Сергей Копысов – комиссия по промышленности и экономическому развитию,
Ирина Николаева – комиссия по социальной политике и гуманитарным вопросам,
Филюс Ишбулатов – комиссия по правовым вопросам и защите прав и свобод граждан,
Зинатуллин Руслан – комиссия по архитектуре и строительству,
Юрий Смирнов – комиссия по земельным и имущественным отношениям,
Руслан Кинзикеев – комиссия по ЖКХ и экологии,
Иосиф Марач – комиссия по инвестициям и предпринимательству и потребительскому рынку.
Павел Васильев – комиссия по бюджету, финансам и налогам.
Председателем комиссии по соблюдению регламента Совета, статуса и этики депутата избран Андрей Борисов. Он же возглавлял её и в предыдущем созыве.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов считает, что выборы в Башкирии прошли без нарушений, скандалов и ненужной шумихи
27.09.2016 // ПЕРСОНА
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Судьба уфимского мэра решится 19 октября
27.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты горсовета Уфы избрали Валерия Трофимова председателем
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте