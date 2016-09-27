Горсовет Уфы назначил председателей постоянных депутатских комиссий

Наталья КУЗНЕЦОВА

Все кандидатуры были утверждены единогласно.

Фото: gorsovet-ufa.ru

Сегодня на первом заседании горсовета Уфы четвертого созыва были избраны председатели 11-ти постоянных комиссий. Ими стали следующие депутаты:

Анатолий Горячев – комиссия по науке, образованию и молодежной политике,

Кирилл Бадиков – комиссия по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям,

Сергей Копысов – комиссия по промышленности и экономическому развитию,

Ирина Николаева – комиссия по социальной политике и гуманитарным вопросам,

Филюс Ишбулатов – комиссия по правовым вопросам и защите прав и свобод граждан,

Зинатуллин Руслан – комиссия по архитектуре и строительству,

Юрий Смирнов – комиссия по земельным и имущественным отношениям,

Руслан Кинзикеев – комиссия по ЖКХ и экологии,

Иосиф Марач – комиссия по инвестициям и предпринимательству и потребительскому рынку.

Павел Васильев – комиссия по бюджету, финансам и налогам.

Председателем комиссии по соблюдению регламента Совета, статуса и этики депутата избран Андрей Борисов. Он же возглавлял её и в предыдущем созыве.