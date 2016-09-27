Судьба уфимского мэра решится 19 октября

Наталья КУЗНЕЦОВА

Желающим возглавить башкирскую столицу сказали куда принести резюме

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня на первом заседании горсовета четвертого созыва был объявлен конкурс на должность главы администрации Уфы. За проект решения депутаты проголосовали единогласно. Сам конкурс пройдет 19 октября

- Первое заседание комиссии пройдет уже сегодня, - сообщил журналистам новый председатель горсовета Валерий Трофимов. - На нем будет рассматриваться ряд рабочих моментов.

В состав комиссии вошли почетный гражданин Уфы Равиль Бикбаев, депутат городского Совета Филюс Ишбулатов, председатель комитета Госсобрания Башкортостана по жилищной политике Елена Родина.

Прием документов от лиц, желающих стать претендентами на пост главы городской администрации, будет осуществляться с 29 сентября по 5 октября 2016 года по будням с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00 по адресу: проспект Октября, 120, каб. №105.

Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов на рассмотрение депутатского корпуса пройдет 7 октября.