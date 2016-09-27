В Уфе дадут тепло по заявкам жителей

Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня было подписано соответствующее постановление.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе стартует отопительный сезон, уже подписано постановление. Пресс-служба городской мэрии сообщает, что теплоснабжающие и теплосетевые организации должны приступить к подаче тепловой энергии, потребителям, в соответствии с заявками на подключение теплоносителя. Сначала тепло дадут в образовательные учреждения и больницы.

В квартирах батареи станут теплыми, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Правда, в мэрии решили не дожидаться такого температурного порога, соообщил первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов.

- Мы ждали, что люди сами будут подавать заявление о досрочномм подключении, но так и не дождались, хотя отдельные письма есть, - пояснил он. - Поэтому с сегодняшнего дня тепло начнет подаваться во все здания.