Ушел из жизни народный поэт Башкортостана Абдулхак Игебаев

Константин КЛИМОВ

Сегодня стало известно, что на 87-м году жизни скончался башкирский поэт Абдулхак Игебаев

Фото: Бельские просторы

Как сообщает сегодня агентство «Башинформ» Абдулхак Игебаев скончался сегодня утром в своей квартире в Уфе. Поэт известен своими произведениями не только в Башкирии, но и за её пределами. Первые публикации его стихов датируются 1948 годом, всего же было опубликовано более 25 книг. По мимо поэзии народный поэт писал детские произведения, и был одним из авторов большой энциклопедии по истории башкирской литературы.

Был удостоен почётных званий: Народный поэт Башкортостана, лауреат Республиканской премии имени Салавата Юлаева, заслуженный работник культуры России и Башкортостана, почётный гражданин города Баймака и Баймакского района, кавалер ордена Салавата Юлаева.