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Ушел из жизни народный поэт Башкортостана Абдулхак Игебаев// 27.09.2016
Сегодня стало известно, что на 87-м году жизни скончался башкирский поэт Абдулхак Игебаев
Фото: Бельские просторы
Как сообщает сегодня агентство «Башинформ» Абдулхак Игебаев скончался сегодня утром в своей квартире в Уфе. Поэт известен своими произведениями не только в Башкирии, но и за её пределами. Первые публикации его стихов датируются 1948 годом, всего же было опубликовано более 25 книг. По мимо поэзии народный поэт писал детские произведения, и был одним из авторов большой энциклопедии по истории башкирской литературы.
Был удостоен почётных званий: Народный поэт Башкортостана, лауреат Республиканской премии имени Салавата Юлаева, заслуженный работник культуры России и Башкортостана, почётный гражданин города Баймака и Баймакского района, кавалер ордена Салавата Юлаева.
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