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Депутаты горсовета Уфы избрали Валерия Трофимова председателем

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.09.2016
За другого кандидата - Рябова - проголосовала фракция ЛДПР

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня на первом заседании уфимского горсовета четвертого созыва был избран его новый председатель. Им стал «единоросс» Валерий Трофимов. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов. 

В ходе рассмотрения вопроса об избрании председателя, свою кандидатуру выдвинул Вячеслав Рябов (ЛДПР). После этого было объявлено голосование. За Трофимова проголосовало 32 депутата. Председательствующий на первом заседании руководитель инициативной группы депутатов Юрий Смирнов предложил не голосовать за вторую кандидатуру. 

- Есть ли смысл? - скептически спросил он.

Однако оставшиеся депутаты высказались против этого. В итоге было объявлено голосование и за Рябова. За него в итоге отдали свои голоса двое депутатов, включая самого Рябова и еще одного представителя ЛДПР Кирилла Бадикова.  Один воздержался. Валерий Трофимов, выступая перед депутатами, ограничился формальными заявлениями. Он поблагодарил их и отметил, что будет прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие. 

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