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Депутаты горсовета Уфы избрали Валерия Трофимова председателем// 27.09.2016
За другого кандидата - Рябова - проголосовала фракция ЛДПР
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня на первом заседании уфимского горсовета четвертого созыва был избран его новый председатель. Им стал «единоросс» Валерий Трофимов. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.
В ходе рассмотрения вопроса об избрании председателя, свою кандидатуру выдвинул Вячеслав Рябов (ЛДПР). После этого было объявлено голосование. За Трофимова проголосовало 32 депутата. Председательствующий на первом заседании руководитель инициативной группы депутатов Юрий Смирнов предложил не голосовать за вторую кандидатуру.
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