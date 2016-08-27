Рустэм Хамитов: Чем больше детей, тем больше в семье счастья

Ольга КОРЗИК

Глава республики сожалеет, что у него двое, а не пятеро детей.

Фото: Ольга Корзик

Сегодня, 27 августа, глава республики Рустэм Хамитов встретился с участниками молодежного конвента «Мир». Беседуя с молодежью он коснулся и демографических проблем.

- В 2013 году у нас родилось 60 тысяч детей, в 2014 - 61,5 тыс,. в 2016 — 57,5 тыс. детей должно родится. Рождаемость падает, падает потому, что сокращается количество молодого населения республики. В 2013 году молодых людей, женщин и мужчин в возрасте от 20 до 34 лет, было 940 тыс., в 2018 году — будет уже 910, а в 2028 году — 680 тыс, сказал Рустэм Хамитов.

По его словам «это дает о себе знать поколение родившихся в конце 90-х, в 2000-х».

Глава региона заявил, что республике нужны солидные демографические показатели. Поэтому, как считает он, 1,5-2 ребенка в нынешних условиях на семью — это мало, нужно 2,-2,5 ребенка.

- Мы будем создавать для для них возможности, условия материальные, финансовые. Мы будем гордится такими семьями, пообещал Рустэм Хамитов.

- Вот у меня двое детей: сын и дочь. Я считаю, что, конечно же, нужно было иметь троих, еще лучше четверых, пятерых. Все равно я бы их вырастил. Мы с моей супругой вырастили бы их: прокормили, обучили, одели, обули. В свое время мне не хватило такого лектора, агитатора вроде меня, который бы сказал — нужно трех детей, нужно четырех, нужно пятерых, - сказал Рустэм Хамитов. - Конечно же, я вас призываю к тому, что, если мы не хотим сократить численность населения республики, то задуматься над тем, что чем больше детей, тем больше в семье счастья, обратился он к молодежи.