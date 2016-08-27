Рустэм Хамитов пообещал построить роддом в Бирске

Ольга КОРЗИК

Глава республики сегодня выступил на молодежном конвенте.

Фото: Ольга Корзик

Сегодня, 27 августа, глава республики Рустэм Хамитов встретился с участниками молодежного конвента «Мир». Один из участников мероприятия, житель города Бирск, попросил главу республики построить в его городе роддом.

- Мы знаем, что к столетию нашей республики будет построено 100 объектов, дай бог. Нашему городу необходим роддом, новый хороший роддом. Вы сегодня сказали про рождаемость и все такое, попросил житель Бирска.

- Отличная идея. Я за. Я за то, чтобы роддомы у нас были, - сказал Рустэм Хамитов. - Очень хотелось бы, чтобы он не простаивал.