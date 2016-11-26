Ильяса Мунирова назначили вице-премьером правительства Башкирии

24.11.2016

Русское географическое общество объявило конкурс "Хрустальный компас" Участие в нем смогут принять как общественники, так и научные организации и предприятия.

24.11.2016

В Башкирии сформируют молодежное правительство Его костяк составят слушатели Школы российской политики