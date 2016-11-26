Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Прощание состоится завтра, 27 ноября с 10 до 12 часов.

В Уфе на 81-м году жизни скончался популярный певец, почетный гражданин Уфы, народный артист Башкортостана Фарит Бикбулатов.

Прощание состоится в Башкирском государственном академическом театре драмы им. Мажита Гафури 27 ноября с 10 до 12 часов. Панихида - в 11-00 часов, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Фарит Хайбуллович Бикбулатов родился 8 августа 1936 года, в д. Максютово Зилаирского района Башкирской АССР. Отслужив в рядах Советской армии, окончил профессиональное техническое училище №1 города Уфы. Во время учебы принимал активное участие в общественной жизни и художественной самодеятельности. После окончания училища Фарит Бикбулатов начал работать на Уфимском моторостроительном заводе. Посещал занятия в хоровом и драматическом коллективах, участвовал в агитбригаде при заводском Доме культуры им. Калинина. Коллектив завода рекомендовал его на обучение в Уфимское училище искусств. В 1969 году он окончил вокальное отделение УУИ, а в 1981 году – филологический факультет БГУ. В течение 21 года Фарит Хайбуллович трудился на Башкирском государственном телевидении: сначала директором, затем в должности редактора, старшего редактора музыкальной редакции. Проявил себя как квалифицированный журналист, профессиональный вокалист, талантливый постановщик и умелый организатор актуальных телепередач, фестивалей, конкурсов. Уделял особое внимание благотворительности. Привлекая творческие коллективы и таланты, он устраивал праздники-концерты в больницах, детских домах и школах города.

В городе Уфе и Башкортостане Фарит Бикбулатов заслужил признание, славу и популярность, стал любимым исполнителем песен башкирской эстрады, внесшим вклад в развитие национального профессионального искусства. Песни как профессиональных, так и самодеятельных композиторов, исполненные Бикбулатовым, становились шлягерами.

В последние годы Бикбулатов предстал перед зрителями в новых ипостасях — художника и ведущего шоу-программы. Пейзажи Фарита Хайбулловича были лиричны, полны света, добра и нежности, так же как и его песни. Главная тема произведений – природа родного Башкортостана, живописных мест, где он родился и вырос. На телеканале БСТ вел передачу «Туган мондар», представляющую собой караоке из башкирских песен.