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В Уфе приостановлено движение трех трамвайных маршрутов// 26.10.2016
Когда движение восстановят, не уточняется.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе приостановлено движение трех трамвайных маршрутов № 5, 7,16, сообщают в муниципальном Управлении электротранспорта города (МУЭТ).
Кроме этого изменена схема движения троллейбусного маршрута № 2 Колхозный рынок - ТК Центральный. В МУЭТ это объясняют «выходом из строя питающего кабеля тяговой подстанции № 12». Когда движение будет восстановлено, не уточняется.
Напомним, что ранее приостанавливали движение по некоторым троллейбусным маршрутам. Тогда это объясняли тем, что из-за многомиллионных долгов (более 140 млн руб) МУЭТ Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) ограничила подачу напряжения на тяговые подстанции. Позже сообщалось, что движение троллейбусов восстановлено и с ЭСКБ достигнута договоренность по выплате задолженности.
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