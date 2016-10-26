Ольга КОРЗИК

Когда движение восстановят, не уточняется.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе приостановлено движение трех трамвайных маршрутов № 5, 7,16, сообщают в муниципальном Управлении электротранспорта города (МУЭТ).

Кроме этого изменена схема движения троллейбусного маршрута № 2 Колхозный рынок - ТК Центральный. В МУЭТ это объясняют «выходом из строя питающего кабеля тяговой подстанции № 12». Когда движение будет восстановлено, не уточняется.

Напомним, что ранее приостанавливали движение по некоторым троллейбусным маршрутам. Тогда это объясняли тем, что из-за многомиллионных долгов (более 140 млн руб) МУЭТ Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) ограничила подачу напряжения на тяговые подстанции. Позже сообщалось, что движение троллейбусов восстановлено и с ЭСКБ достигнута договоренность по выплате задолженности.