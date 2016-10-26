Начальник управления образования Уфы прокомментировала смерть восьмиклассницы

Наталья КУЗНЕЦОВА

По словам Елены Хаффазовой, накануне гибели девочка была спокойной.

Начальник управления образования Уфы прокомментировала гибель восьмиклассницы одной из городских школ. По ее словам, 14-летняя девочка характеризовалась положительно и накануне вела себя спокойно. Никто не мог предположить, что она буквально на следующий день совершит выпадет с балкона 17 этажа. В уфимской школе она училась только два года.

- В школе никто не заметил ничего необычного, она вела себя как всегда, была спокойной, - сказала Хаффазова «Медиакорсети». – В целом характеризовалась она положительно, ни в чем плохом замечена не была, ни на каком учете не состояла.

Накануне смерти девочка выкладывала на свою страничку Вконтакте фотографию дома, из балкона которого в последствии она, как считают следователи, она и упала. Кроме того, у нее на странице есть записи о бесмысленности жизни.

- Я считаю, должна быть структура, которая на федеральном уровне запретит всем школьникам доступ в социальные сети, - считает Хаффазова. - Но пока ее нет, родители должны следить за тем, чем занят их ребенок, в частности в социальных сетях. И главное - должно быть доверие между родителем и ребенком. Мы в свою очередь в школах проводим с родителями разъяснительную работу.