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Начальник управления образования Уфы прокомментировала смерть восьмиклассницы// 26.10.2016
По словам Елены Хаффазовой, накануне гибели девочка была спокойной.
Начальник управления образования Уфы прокомментировала гибель восьмиклассницы одной из городских школ. По ее словам, 14-летняя девочка характеризовалась положительно и накануне вела себя спокойно. Никто не мог предположить, что она буквально на следующий день совершит выпадет с балкона 17 этажа. В уфимской школе она училась только два года.
- В школе никто не заметил ничего необычного, она вела себя как всегда, была спокойной, - сказала Хаффазова «Медиакорсети». – В целом характеризовалась она положительно, ни в чем плохом замечена не была, ни на каком учете не состояла.
Накануне смерти девочка выкладывала на свою страничку Вконтакте фотографию дома, из балкона которого в последствии она, как считают следователи, она и упала. Кроме того, у нее на странице есть записи о бесмысленности жизни.
- Я считаю, должна быть структура, которая на федеральном уровне запретит всем школьникам доступ в социальные сети, - считает Хаффазова. - Но пока ее нет, родители должны следить за тем, чем занят их ребенок, в частности в социальных сетях. И главное - должно быть доверие между родителем и ребенком. Мы в свою очередь в школах проводим с родителями разъяснительную работу.
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