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СЕГО ДНЯ

В Минобразования Башкирии пояснили, на что собирают деньги учителя

Наталья КУЗНЕЦОВА // 26.10.2016
Педагоги могут просить родителей купить дидактические материалы, но не учебники.

Родителей учеников могут попросить купить для учеников учебные материалы, деньги на учебники они собирать не должны. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый замминистра образования Башкирии Айбулат Хажин.

- На сегодня школы республики по федеральному переченю обеспечены учебниками на 100 процентов, - сообщил он. – Другое дело, что учебник и учебно-методические материалы - это разные вещи, и родители не всегда это понимают. Учителя могут предложить родителям купить, например, рабочие тетради, но не учебники. Но заставлять купить даже их нельзя. Это решение должно приниматься коллегиально. 

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