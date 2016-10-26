В Башкирии в год делают около 40 операций по пересадке почек

Ольга КОРЗИК

Это всего 25-30 процентов от необходимого, утверждает главный трансплантолог Башкирии.

Фото: Ольга Корзик

В Башкирии в год выполняется 30-40 операций по трансплантации почек. Такие данные сегодня озвучил журналистам главный внештатный трансплантолог минздрава Башкирии Рифат Нуриахметов.

По его словам, это всего 25-30 процентов от необходимого, так как в листе ожидания находится на сегодняшний день 140 человек.

- К сожалению, эта цифра не уменьшается, а только растет, - сказал Рифат Нуриахметов.

Такая ситуация возникает из-за того, что в республике существует острая проблема органного донорства. Другими словами, в настоящее время сложно найти донора.

Донором может стать умерший человек, у которого установлена смерть мозга, но в некоторых случаях, в том числе при трансплантации почек, донором может стать живой доброволец, например, родственник больного.

Рифат Нуриахметов считает, что проблему эту можно решить «популяризацией родственного и посмертного донорства». Он рассказал, что по оценке «Левада-центра» сегодня в России донорами готовы стать 30-40 процентов жителей страны. В Башкирии такие подсчеты пока не проводили.