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В Башкирии в год делают около 40 операций по пересадке почек// 26.10.2016
Это всего 25-30 процентов от необходимого, утверждает главный трансплантолог Башкирии.
Фото: Ольга Корзик
В Башкирии в год выполняется 30-40 операций по трансплантации почек. Такие данные сегодня озвучил журналистам главный внештатный трансплантолог минздрава Башкирии Рифат Нуриахметов.
По его словам, это всего 25-30 процентов от необходимого, так как в листе ожидания находится на сегодняшний день 140 человек.
Донором может стать умерший человек, у которого установлена смерть мозга, но в некоторых случаях, в том числе при трансплантации почек, донором может стать живой доброволец, например, родственник больного.
Рифат Нуриахметов считает, что проблему эту можно решить «популяризацией родственного и посмертного донорства». Он рассказал, что по оценке «Левада-центра» сегодня в России донорами готовы стать 30-40 процентов жителей страны. В Башкирии такие подсчеты пока не проводили.
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