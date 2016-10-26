В Нефтекамске выбрали главу администрации

Разиф АБДУЛЛИН

Им во второй раз стал Рашит Давлетов.

В Башкирии продолжается эпопея с выборами-назначениями новых старых мэров. Сегодня в Нефтекамске на сессии городского Совета был утвержден в должности главы администрации города Рашит Давлетов, ранее уже отработавший на этом посту три года (с 2014 года).

Свои заявки на участие в конкурсной процедуре подали три человека: Рашит Давлетов, Арсень Галиханов и Рустам Уразаев. Как и произошло в Уфе, действующий сити-менеджер одержал победу. На сессии Совета города Рашит Давлетов был избран депутатами главой администрации Нефтекамска.

Рашиту Давлетов 58 лет, он уроженец Янаульского района Башкирии. Свою профессиональную карьеру связал с Нефтекамским заводом автосамосвалов, где он трудился с 1980 по 2014 год. Последняя его должность на заводе - директор по кадрам и социальным вопросам. С 2014 года возглавляет администрацию Нефтекамска, непростого во многих смыслах города.

Так, само его пришествие в городскую власть было связано со скандалом. До него депутаты отклонили кандидатуру Олега Крысина, поддержанную башкирским Белым домом. Такой демарш был редким и, пожалуй, единственным фактом неподчинения депутатского корпуса одного взятого города политической воле руководства республики. Рашит Давлетов тогда стал той компромиссной фигурой, которая устроила всех. Как оказалось впоследствии, местные депутаты оказались прозорливее, чем администрация главы региона. Олега Крысина, оставшегося в 2014 году главой администрации Агидели, в августе 2016 года задержали при получении 450 тысяч рублей, он оказался фигурантом уголовного дела о взятке.

Но в нынешней ситуации Рашит Давлетов стоит перед большим количеством проблем, главная из которых – амзинская. Напомним, что ранее для жителей ветхих домов поселка Амзя (входит в Нефтекамск – прим.) по федеральной программе были построены двухэтажные дома. Федеральные деньги были освоены, но качество построенного жилья горожан не устроило. Начались судебные процессы, в которых городская администрация пыталась вселить амзинцев в новое жилье по решению суда. Суды поддержали горожан. А теперь уже и жители Амзи стали подавать в суд иски на администрацию с требованием предоставить им благоустроенные квартиры, и вновь суды их поддержали.

- Хочет Уфа, чтобы Давлетов оставался мэром Нефтекамска, чтобы у них снова голова болела – пусть, - считает руководитель ОО «Народный фронт Регион» Владимир Захаров. – Поменяли шило на мыло. Теперь уже 90% амзинцев из тех 80 семей, кто должен был получить новые квартиры, выиграли свои суды. И даже те, кто успел переехать в эти «картонные» домики, тоже начали подавать в суд с требованием предоставить им нормальные квартиры.