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В Уфе две девочки выпали с балкона: новые подробности// 26.10.2016
Подростки были двоюродными сестрами.
Фото: Proufu.ru
По данным прокуратуры республики, две девочки, которые выпали с балкона 17 этажа дома №99/3 по улице Кирова 25 октября, были двоюродными сестрами, но жили в разных городах: одна - в Нефтекамске, другая - в Октябрьском районе Уфы.
Минувшим вечером, когда 17-летняя девочка не вернулась домой, ее родители обратились в полицию для объявления ее в розыск. С 14-летней девочкой родители последний раз созванивались днем 25 октября – тогда ребенок сообщил, что задержится на школьной тренировке по баскетболу.
Теперь в ходе прокурорской проверки оценят действия должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, которые обязаны своевременно выявлять подростков, находящихся в социально опасном положении, а также предупреждать совершение ими антиобщественных действий.
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