В Башкирии депутаты отмечают, что получить полис ОСАГО стало проще

Наталья КУЗНЕЦОВА

Парламентарии проводят мониторинг работы страховых компаний.

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии отмечают, что ситуация с получением полисов ОСАГО в республике начинает меняться в лучшую сторону. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель рабочей группы башкирского парламента Наиль Гизатуллин.

- По сообщениям СМИ и данным мониторинга напряжение (связанное с получением полисов – прим.ред.) упало, - сообщил он. – Даже в Кумертау, самом напряженном месте, за последний месяц было выдано более тысячи полисов ОСАГО. Остаются жалобы на дополнительные услуги, но за этим жесткий контроль. Только за последнее время, по данным открытых источников, было выдано жалоб на 2,3 миллиона рублей в республике.

Чтобы снизить напряжение, в Башкирии внедряется система «единого агента». Ее суть заключается в том, что, обращаясь в любую страховую компанию, можно приобрести страховой продукт не только этого страховщика, но и любого другого входящего в Российскую союз автостраховщиокв. При этом выбор компании страховщика будет определяться автоматически по номеру ПТС. Урегулирование убытков будет происходить в обычном режиме. Сейчас в регионе работает 25 офисов новой системы. Сегодня депутаты Курултая посетили центральный офис Росгостраха в Уфе, но эта компания пока использовать практику «единого агента» не соглашается.

- Россгострах пока не готов к этому, это будет решаться по отдельному соглашению, я думаю, что федеральному, потому что они работают по федеральному законодательству, - пояснил Гизатуллин.