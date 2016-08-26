На месте стадиона Салавата Юлаева в Уфе построят новый спорткомплекс

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проект сейчас проходит согласование в Главархитектуре города

Стадион имени Салават Юлаева, расположенный за татарским театром "Нур" будет преобразован в новый спортивный комплекс. Об этом "Медиакорсети" заявил начальник управления инвестиций администрации Уфы Марс Аминов. По его словам, проект уже готов.

- Частный инвестор разработал проект, сейчас он проходит согласование в Главархитектуре, - сообщил Аминов. - Если в этом проекте будут как-то затрагиваться интересы расположенных вокруг стадиона объектов, жителей, по закону будут проведены публичные слушания. Но возможно, их проводить не понадобится.

Стадион пустует уже несколько лет подряд. До 2013 года он принадлежал "Уфимскому моторостроительному производственому объединению". Однако затем был продан частному инвестору.