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26 августа, пятница
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Паралимпийский центр в Уфе планируют достроить в 2018 году// 26.08.2016
Городские власти утверждают, что проект не заморожен
Закончить строительство паралимпийского центра в Затоне планируется в 2018 году. Об этом сегодня "Медиакорсети" сообщил начальник управления инвестиций администрации Уфы Марс Аминов.
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