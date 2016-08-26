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Паралимпийский центр в Уфе планируют достроить в 2018 году

Наталья КУЗНЕЦОВА // 26.08.2016
Городские власти утверждают, что проект не заморожен

Закончить строительство паралимпийского центра в Затоне планируется в 2018 году. Об этом сегодня "Медиакорсети" сообщил начальник управления инвестиций администрации Уфы Марс Аминов.
- Проект не заморожен, его реализация продолжается, - сообщил он. - На сегодня уже освоено несколько сотен миллионов рублей, выделенных из республиканского бюджета. Проблема замедления темпов строительства - в финансировании. Сейчас ведется поиск инвестора, с помощью которого мы могли бы достроить проект, хотя изначально это не предполагалось. Пока там возведена коробка здания. Общая сумма необходимых затрат - порядка двух миллиардов рублей.
Строительство центра ведется с 2011 года. Планируется, что в нем будут расположены тренировочные залы, стадион, врачебно-восстановительный центр, бассейн, гостиница на 200 мест, автопарковка и кафе

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