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В Уфе парковка разделила соседей на чиновников и безлошадных

Наталья КУЗНЕЦОВА // 26.08.2016
Одни соседи обвиняют других в том, что они используют свое положение, чтобы вместо детской площадки построить для себя парковку.

Фото: Наталья Кузнецова

В Уфе разгорелся конфликт между жителями элитного дома на улице Достоевского.

Проблема в том, что часть из них – крупные чиновники. Они, как считают другие жители, используют свое служебное положение, чтобы построить здесь парковку. Обещанное благоустройство территории, по мнению соседей-нечиновников, затягивается именно из-за этого желания их высокопоставленных соседей. 

История началась еще в прошлом году, когда во дворе дома на ул. Достоевского проводился ремонт теплотрассы. После его завершения часть жителей дома, крупные уфимские чиновники, выступили за то, чтобы устроить парковку на месте действующей детской площадки. Среди них, например, – руководитель УФАС Башкирии Зульфира Акбашева, руководитель фонда «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов, бывший руководитель администрации президента Башкирии Николай Курапов. Аргументом, со слов других жителей домов, стало то, что тем некуда ставить свои автомобили. Однако соседи, у которых машин нет, выступили категорически против. 

- Мы обращались в прокуратуру и отвоевали в итоге в площадку, - рассказала «Медиакорсети» жительница дома 66-летняя Лидия Гусева. – Нам ответили, что никакой парковки не будет, а весной начнутся работы по благоустройству и завершатся они в августе. В июне действительно приехали, вывалили песок горой на площадку, и всё, песок все это время лежал горой, его раздувало и несло в окна жителей нижних этажей. Только недавно после наших постоянных жалоб разровняли эту гору. Но на этом благоустройство двора закончилось, а уже конец августа. 

Причиной того, что происходит, по мнению жителей дома, стало то, что их высокопоставленные соседи все-таки не отказались от своей затеи построить здесь парковку. 

- Мы опасаемся, что они просто договорились со своими знакомыми в администрации, - говорит Гусева. – Сейчас все стихнет, а потом они все-таки построят здесь свою парковку! Они говорили и о другом варианте: парковке на месте гаражей, рядом с домой, снос которых сейчас завершается. Но в первом и во-втором случае, если здесь будет парковка, нарушаются нормы СанПина, потому что здесь практически вплотную расположен детский сад.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района Уфы заверили, что задержка в работах произошла совсем не из-за планов конкретных жителей насчет парковки.

- Никакой парковки там не будет, - заявил «Медиакорсети» замначальника районного УЖХ Азамат Акутганов. – Ее строительство возможно только по решению общего собрания собственников дома, а там пока большинство жителей против. Что касается незавершенного благоустройства, то дело в недобросовестных подрядчиках. Сменилось уже три компании. Мы со своей стороны используем все возможные рычаги воздействия. Надеемся, скоро проблема наконец будет решена. 

Однако соседи крупных чиновников с недоверием относятся к обещаниям районного УЖХ. Несколько лет назад в доме без их ведома уже поменяли управляющую компанию, и никакого собрания жильцов не проводилось. 

- Теперь у нас мусор выносят только после звонка прокурору, двор убирают только после жалоб, такое творится, просто жить невозможно, - возмущается Гусева. – И сменили управляющую компанию  - непонятно кто и на каких основаниях. И как после этого нам верить обещаниям насчет парковки!

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