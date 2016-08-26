Фотофакт: На трассе Белорецк-Магнитогорск фура с досками попала в аварию

26.08.2016

В Уфе парковка разделила соседей на чиновников и безлошадных Одни соседи обвиняют других в том, что они используют свое положение, чтобы вместо детской площадки построить для себя парковку.

24.08.2016

В Башкирии установлена величина прожиточного минимума Средняя величина за месяц второго квартала - 8839 рублей.

23.08.2016

Главред «Вестника образования»: школьная программа чрезмерно усложнена Заслуженный учитель России Юрий Глазков в Уфе заявил, что подход к обучению необходимо корректировать.

23.08.2016

В Уфе школьников переведут на полуфабрикаты В этом году на такую систему уже перешли 30 столовых.