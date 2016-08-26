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Фотофакт: На трассе Белорецк-Магнитогорск фура с досками попала в аварию// 26.08.2016
Водитель остался жив.
Фото: Гузель Еникеева
Сотрудники Медиакорсети стали свидетелями последствий аварии на трассе Белорецк – Магнитогорск. Водитель грузовика, загруженного досками, слетел в кювет сегодня около пяти утра уфимского времени.
По словам знакомых водителя, у машины отказали тормоза- лопнула одна из тормозных трубок. Водитель остался жив.
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