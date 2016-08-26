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Аномальная жара в Башкирии: за месяц больше сотни тепловых и солнечных ударов// 26.08.2016
Количество инфарктов и инсультов не увеличилось.
Аномальная жара в Башкирии сказалась на здоровье жителей республики. Только в Уфе было зафиксировано более 100 случаев тепловых и солнечных ударов, 30 из которых получили дети. Об этом Медиакорсети сообщили в Республиканской станции скорой помощи. 40 пациентов были доставлены в медицинские учреждения.
Количество инсультов и инфарктов, по данным медиков, осталось на уровне тех показателей, когда температурный фон являлся обычным для нашей зоны.
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