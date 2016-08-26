Аномальная жара в Башкирии: за месяц больше сотни тепловых и солнечных ударов

Ольга КОРЗИК

Количество инфарктов и инсультов не увеличилось.

Аномальная жара в Башкирии сказалась на здоровье жителей республики. Только в Уфе было зафиксировано более 100 случаев тепловых и солнечных ударов, 30 из которых получили дети. Об этом Медиакорсети сообщили в Республиканской станции скорой помощи. 40 пациентов были доставлены в медицинские учреждения.

Количество инсультов и инфарктов, по данным медиков, осталось на уровне тех показателей, когда температурный фон являлся обычным для нашей зоны.